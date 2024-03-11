Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок, – Александр Кубраков

Украина вступаем в официальные переговоры с регуляторами.

Источник фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подтвердил, что украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет работать авиационный рынок в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

Александр Кубраков отметил, что невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов – европейского и американского.

«Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль – это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим в консультациях с администрацией гражданской авиации Израиля. Кстати, в большинстве ее возглавляют в прошлом военные люди.

Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры», - сказал Кубраков.

По словам вице-премьера по восстановлению, на уровне планов есть разные сценарии и сейчас важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов.

Александр Кубраков отметил, что есть европейские авиакомпании, которые очень интересуются, очень хотят, и говорят, что будут первыми. Также ведутся переговоры с тремя украинскими компаниями.

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