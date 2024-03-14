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  1. В Україні

Uklon не працюватиме під час комендантської години

16:38, 14 березня 2024
Перше обмеження роботи сервісу буде здійснено в ніч з 14 на 15 березня і буде діяти по всій Україні.
Uklon не працюватиме під час комендантської години
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Сервіс подачі таксі Uklon припинить працювати під час комендантської години. Про це повідомив гендиректор сервісу Сергій Гришков.

Він наголосив, що компанія Uklon діяла, діє і буде діяти в правовому полі.

За словами Гришкова, на цьому тижні компанія провела консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 7 березня до Uklon надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години.

«Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені», - зазначив Гришков.

Перше обмеження роботи сервісу буде здійснено в ніч з 14 на 15 березня і буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів.

У коментарях гендиректор сервісу відповів, що компанія діє у правовому полі.

«Uklon є онлайн-платформою, а не службою таксі. Тобто, компанія надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину – це вибір партнерів, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі», - написав Гришков додавши, що за 2 роки компанія отримала перше звернення-рекомендацію від правоохоронних органів.

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