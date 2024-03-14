Uklon не будет работать во время комендантского часа

Первое ограничение работы сервиса будет осуществлено в ночь с 14 на 15 марта и будет действовать по всей Украине.

Сервис подачи такси Uklon перестанет работать во время комендантского часа. Об этом сообщил гендиректор сервиса Сергей Гришков.

Он подчеркнул, что компания Uklon действовала, действует и будет действовать в правовом поле.

По словам Гришкова, на этой неделе компания провела консультации по работе сервиса в комендантский час. Также 7 марта в Uklon поступило обращение Патрульной полиции Киева о рассмотрении возможности прекращения предоставления услуг во время комендантского часа.

«Мы инициировали технические наработки нашего сервиса, которые были сегодня завершены», - отметил Гришков.

Первое ограничение работы сервиса будет осуществлено в ночь с 14 на 15 марта и будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов.

В комментариях гендиректор сервиса ответил, что компания действует в правовом поле.

«Uklon является онлайн-платформой, а не службой такси. То есть компания предоставляет доступ к онлайн-сервису как пассажирам, так и водителям-партнерам. Работать ли в комендантский час – это выбор партнеров, имеющих пропуск и возможность осуществлять перевозку ночью», - написал Гришков, добавив, что за 2 года компания получила первое обращение-рекомендацию от правоохранительных органов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.