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  1. В Україні

Київщина і штат Вашингтон підписали Меморандум про співпрацю: що він передбачає

22:00, 19 березня 2024
Мета співпраці — зменшити втрати, спричинені російською агресією, відновити економіку України, розширити інвестиції.
Київщина і штат Вашингтон підписали Меморандум про співпрацю: що він передбачає
Фото: КОВА
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Київська область та штат Вашингтон підписали Меморандум про співпрацю. Це перший документ в історії співробітництва між українським регіоном та американським штатом. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Зазначається, що Меморандум про співпрацю між регіонами підписали очільник КОВА та губернатор штату Вашингтон Джей Інслі. Це відбулося під час робочого візиту Кравченка до США.

За його словами, наразі спільна мета полягає у зменшенні втрат, спричинених російськими військами, відновленні економіки України та розширенні інвестицій. Наразі Київщина та штат Вашингтон співпрацюватимуть в таких сферах:

  • економіка та інвестиції
  • агроінновації
  • стала біоекономіка
  • чиста енергія
  • цифрові технології
  • відновлення інфраструктури регіону.

Голова КОВА запросив губернатора Джея Інслі найближчим часом відвідати Київщину. Зокрема, особисто взяти участь у Міжнародному саміті міст та регіонів, яке має невдовзі відбутися в області.

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