Киевщина и штат Вашингтон подписали Меморандум о сотрудничестве: что он предполагает

Цель сотрудничества – уменьшить потери, вызванные российской агрессией, восстановить экономику Украины, расширить инвестиции.

Киевская область и Вашингтон подписали Меморандум о сотрудничестве. Это первый документ в истории сотрудничества между украинским регионом и американским штатом. Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Руслан Кравченко.

Меморандум о сотрудничестве между регионами подписали глава КОВА и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. Это произошло во время рабочего визита Кравченко в США.

По его словам, в настоящее время общая цель состоит в уменьшении потерь, вызванных российскими войсками, восстановлении экономики Украины и расширении инвестиций.

Киевщина и штат Вашингтон будут сотрудничать в таких сферах:

экономика и инвестиции

агроинновации

биоэкономика

чистая энергия

цифровые технологии

восстановление инфраструктуры региона.

Глава КОВА пригласил губернатора Джея Инсли в ближайшее время посетить Киевщину. В частности, лично принять участие в Международном саммите городов и регионов, который вскоре состоится в области.

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