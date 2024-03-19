Белый дом не поддерживает идею предоставления помощи Украине в кредит

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что конгрессменам следует одобрить дополнительную помощь Украине, а не обсуждать идеи о предоставлении этого финансирования в кредит.

Конгрессменам следует одобрить дополнительную помощь Украине, а не обсуждать идеи предоставления финансирования в кредит, заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 19 марта, передает Интерфакс-Украина.

"Мы видим, как Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса в последние несколько месяцев. Поэтому единственный правильный вариант - это дать Украине то, в чем она нуждается: пакет дополнительного финансирования", - отметила она, имея в виду вариант помощи, который ранее одобрил Сенат США.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на брифинге в Киеве сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты могут оказать помощь Украине в виде беспроцентного кредита.

Ранее Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Киев готов согласиться на финпомощь от США в кредит, если это ее ускорит.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, украинской стороне еще не известны никакие детали предложения оказывать военную помощь со стороны США в виде займа.

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