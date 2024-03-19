Дмитрий Кулеба – об идее помощи от США в виде займа: Украина еще не видела никаких деталей

По словам главы МИД, Украина уже получает поддержку в разном виде.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», во время брифинга в Киеве сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить помощь Украине в виде беспроцентного кредита. Он сообщил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон активно работает над обеспечением принятия нового пакета американской помощи для Украины.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, украинской стороне еще не известны никакие детали предложения оказывать военную помощь со стороны США в виде займа, которую поддержал американским сенатором Линдси Грэм, но Украина не шокирована этой идеей, пишет «Укринформ».

«Украина уже получает поддержку в разном виде. Кое-что приходит как грантовая помощь, а другая поддержка приходит в виде займов. Поэтому мы не шокированы предложением из США, но вопрос состоит в том, как относительно общей структуры помощи, которая будет оказана. И мы не видели никаких деталей относительно этого предложения, кроме как общего упоминания займа вместо грантов», – сказал он.

Глава МИД убежден, что самым дешевым путем сохранения безопасности в мире является поддержка Украины сегодня, и Украина стремится, чтобы было принято положительное решение о помощи.

Ранее Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Киев готов согласиться на финпомощь от США в кредит, если это ее ускорит.

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