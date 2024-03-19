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  1. В Україні

Дмитро Кулеба – про ідею допомоги від США у вигляді позики: Україна ще не бачила жодних деталей

16:41, 19 березня 2024
За словами очільника МЗС, Україна вже отримує підтримку у різному вигляді.
Дмитро Кулеба – про ідею допомоги від США у вигляді позики: Україна ще не бачила жодних деталей
Джерело фото: Getty Images
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Як писала «Судово-юридична газета», під час брифінгу в Києві сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати можуть надати допомогу Україні у вигляді безвідсоткового кредиту. Він повідомив, що спікер Палати представників Майк Джонсон активно працює над забезпеченням ухвалення нового пакету американської допомоги для України.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, українській стороні ще не відомі жодні деталі пропозиції надавати військову допомогу з боку США у вигляді позики, яку підтримав американський сенатор Ліндсі Грем, але Україна не шокована цією ідеєю, пише «Укрінформ».

«Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. Дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик. Тож ми не шоковані пропозицією зі США, але питання полягає в тому, як щодо загальної структури допомоги, яка буде надана. І ми не бачили жодних деталей стосовно цієї пропозиції, крім як загального згадування позики, замість грантів», – сказав він.

Глава МЗС переконаний, що найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України сьогодні, і Україна прагне, щоб було ухвалено позитивне рішення про допомогу.

Раніше Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Київ готовий погодитись на фіндопомогу від США у кредит, якщо це її прискорить.

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