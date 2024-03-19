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  1. В мире

Чехия вводит ограничения на бесплатное жилье для украинских беженцев

22:54, 19 марта 2024
Новые условия получения жилья для украинцев в Чехии начнут действовать с 1 сентября.
Чехия вводит ограничения на бесплатное жилье для украинских беженцев
Источник фото: proukrainu.blesk.cz
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С 1 сентября 2024 года в Чехии вступят в силу изменения в программу поддержки украинцев с временной защитой. Согласно новым правилам, беженцы, проживающие в бесплатном жилье, должны будут покинуть его после 90 дней проживания и самостоятельно искать квартиру или комнату. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Новые условия предусматривают, что уязвимые категории, такие как многодетные матери, люди от 65 лет, беременные женщины и люди с инвалидностью, пока будут иметь право на бесплатное жилье бессрочно. Однако после сентября эти лица также смогут потерять это право.

Представительница Международной организации по миграции (МОМ) Тереза Ибрагим подтвердила, что изменения касаются всех уязвимых лиц, и исключений нет. Поэтому отныне они также должны выехать из бесплатного жилья после 90 дней проживания.

Тем, кто потеряет возможность бесплатного жилья, рекомендуется подавать заявки на получение финансовой помощи или чрезвычайной экстренной помощи. С начала 2024 года выплаты на жилье для уязвимых лиц увеличили, а также возможно получить дополнительную помощь в случае угрозы потери жилья или отсутствия финансов для существования.

Правительство может также подготовить программу финансовой помощи для уязвимых лиц, которая может стартовать уже этим летом, однако пока никаких официальных решений не принято.

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