Чехія вводить обмеження на безкоштовне житло для українських біженців

Нові умови отримання житла для українців у Чехії почнуть діяти з 1 вересня.

Джерело фото: proukrainu.blesk.cz

З 1 вересня 2024 року в Чехії набудуть чинності зміни до програми підтримки українців із тимчасовим захистом. Згідно з новими правилами, біженці, які проживають у безкоштовному житлі, повинні будуть залишити його після 90 днів проживання і самостійно шукати квартиру або кімнату. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Нові умови передбачають, що вразливі категорії, такі як багатодітні матері, люди від 65 років, вагітні жінки та люди з інвалідністю, поки що матимуть право на безкоштовне житло безстроково. Однак після вересня ці особи також зможуть втратити це право.

Представниця Міжнародної організації з міграції (МОМ) Тереза Ібрагім підтвердила, що зміни стосуються всіх вразливих осіб, і винятків немає. Тому відтепер вони також мають виїхати з безкоштовного житла після 90 днів проживання.

Тим, хто втратить можливість безкоштовного житла, рекомендується подавати заявки на отримання фінансової допомоги або надзвичайної екстреної допомоги. З початку 2024 року виплати на житло для вразливих осіб збільшили, а також можливо отримати додаткову допомогу у разі загрози втрати житла або відсутності фінансів для існування.

Уряд може також підготувати програму фінансової допомоги для вразливих осіб, яка може стартувати вже цього літа, проте наразі жодних офіційних рішень не прийнято.

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