В Днепропетровской области православного священника судили за антисемитские высказывания в TikTok

Ему назначили согласованное наказание в виде 2 лет ограничения свободы, освободив его от отбытия с испытательным сроком на 1 год.

Настоятеля храма в честь Иконы Божией Матери «Призри на смирение» прихода Днепродзержинской (Каменской) епархии УПЦ в Днепропетровской области признали виновным в разжигании национальной вражды и ненависти и оскорблении граждан в связи с их религиозными убеждениями. Об этом говорится в приговоре Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области от 12 марта (дело №183/983/24).

Отмечается, что 19 апреля 2023 года настоятель, находясь по месту жительства, с мобильного телефона сделал публикацию в социальной сети TikTok. Он опубликовал видеозапись в которой сказано (на языке оригинала): «Потому что ты крестьянин, а не жыд… Мы воздержимся от мяса не потому чтоб они были не чисты… как воздерживаются от них жыды». Такие высказывания вызывают у пользователей настроения неприязни, вражды и отвращения к евреям, являются оскорблением национальной принадлежности, нивелируют культурные ценности еврейского общества, то есть содержат признаки унижения национальной чести и достоинства.

В судебном заседании нарушитель просил утвердить соглашение о признании виновности.

По делу есть потерпевший, предоставивший прокурору письменное заявление, не возражающее против заключения соглашения о признании виновности.

Священник женат, имеет восемь детей, шестеро из которых несовершеннолетние, ранее не судимые.

Ему назначили согласованное наказание в виде 2 лет ограничения свободы, освободив его от отбытия с испытательным сроком на 1 год. Мобильный телефон конфискуется в доход государства.

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