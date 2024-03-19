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Білий дім не підтримує ідею надання допомоги Україні в кредит

21:51, 19 березня 2024
Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що конгресменам слід схвалити додаткову допомогу Україні, а не обговорювати ідеї про надання цього фінансування в кредит.
Білий дім не підтримує ідею надання допомоги Україні в кредит
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Конгресменам слід схвалити додаткову допомогу Україні, а не обговорювати ідеї надання фінансування в кредит, заявила представниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 19 березня, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, як Україна втрачає позиції на полі бою через бездіяльність Конгресу в останні кілька місяців. Тому єдиний правильний варіант - це дати Україні те, чого вона потребує: пакет додаткового фінансування", - зазначила вона, маючи на увазі варіант допомоги, який раніше схвалив Сенат США.

Як писала «Судово-юридична газета», під час брифінгу в Києві сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати можуть надати допомогу Україні у вигляді безвідсоткового кредиту.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Київ готовий погодитись на фіндопомогу від США у кредит, якщо це її прискорить.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, українській стороні ще не відомі жодні деталі пропозиції надавати військову допомогу з боку США у вигляді позики.

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