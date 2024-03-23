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Верховний Суд висловився щодо застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо особу обвинувачували за статтею 191 КК

Верховний Суд: вчинення особою злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 191 КК, шляхом зловживання службовим становищем, унеможливлює застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, адже таке діяння вважається корупційним.

Депутати пропонують заборонити усиновлення особами, що ставлять під загрозу право України на незалежність

Як вказують депутати, необхідно унеможливити передачу дітей на виховання особам, притягнутим до відповідальності за колабораційну діяльність, та особам, що підривають національну безпеку України.

Хто отримає відстрочку від мобілізації – стало відомо, які правки до законопроекту про мобілізацію погодив Комітет

Комітет визначився з питанням, хто з доглядачів отримає відстрочку від мобілізації

Внести ЛКК – виключити ЛКК з переліку декларантів: як законодавці вирішили змінити закон перед завершенням кампанії декларування

За тиждень до завершення кампанії декларування законотворці вирішили змінити перелік декларантів: що робити членам ЛКК.

Результатів спеціальних перевірок щодо кандидатів на посаду члена ВРП по квоті Президента немає досі – Етична рада

Етична рада повідомила, чому не відбуваються співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті Президента.

  1. В Україні

Проїхав на червоний сигнал світлофора на очах у поліції: у Києві покарали водія Mercedes, відео

08:30, 23 березня 2024
У Києві притягнули до відповідальності порушника ПДР.
Проїхав на червоний сигнал світлофора на очах у поліції: у Києві покарали водія Mercedes, відео
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У Печерському районі Києва оштрафували водія автомобіля Mercedes, який, проїхавши на заборонний сигнал світлофора, повернув праворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо. Далі водій розвернувся на перехресті та поїхав у зворотному напрямку.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень у майбутньому та винесли на нього відповідні адмінматеріали.

У поліції нагадали, що наказовий знак 4.1 дозволяє рух транспортних засобів лише прямо. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

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