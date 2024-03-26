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До держбюджету надійшло близько $880 млн від МВФ

16:26, 26 березня 2024
Таким чином, Україна залучила вже близько $5,4 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.
До держбюджету надійшло близько $880 млн від МВФ
Джерело фото: iaa.org.ua
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Україна отримала близько $880 млн від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Як зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко, додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби Державного бюджету України – результат успішного третього перегляду програми EFF.

«Завдяки своєчасній підтримці ми спроможні й надалі зберігати фінансову стабільність в Україні. Після третього перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України», — зауважив він.

У Мінфіні зазначили, що таким чином, Україна залучила вже близько $5,4 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

Раніше ми писали, що Данило Гетманцев повідомив про те, що МВФ покращив прогноз щодо всіх економічних показників України.

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