В госбюджет поступило около $880 млн от МВФ

Таким образом Украина привлекла уже около $5,4 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Источник фото: iaa.org.ua

Украина получила около $880 млн от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).

Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, дополнительное финансирование от МВФ на приоритетные нужды Государственного бюджета Украины – результат успешного третьего пересмотра программы EFF.

«Благодаря своевременной поддержке мы способны и дальше сохранять финансовую стабильность в Украине. После третьего пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины», — отметил он.

В Минфине отметили, что таким образом Украина привлекла уже около $5,4 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Ранее мы писали, что Даниил Гетманцев сообщил о том, что МВФ улучшил прогноз по всем экономическим показателям Украины.

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