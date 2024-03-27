В Киевской области женщину привлекли к ответственности за то, что ее сын распивал спиртное возле гаражей

Женщина должна заплатить штраф.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности женщины, несовершеннолетний сын которой распивал алкогольные напитки возле гаражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По обстоятельствам дела, 17.01.2024 около 12 часов в Борисполе парень 2008 года рождения распивал алкогольные напитки «Маренго» возле гаражей. Учитывая, что он не достиг возраста административной ответственности, поэтому к ответственности по ч. 3 ст. 184 КУоАП привлечена его мать.

В судебном заседании женщина вину признала, искренне раскаялась и с обстоятельствами совершения правонарушения, изложенными в протоколе, согласилась.

Постановлением суда женщина признана виновной в совершении указанного административного правонарушения и назначено наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

Также ей придется уплатить в пользу государства судебный сбор в размере 605,60 грн.

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