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На Київщині жінку притягнули до відповідальності за те, що її син розпивав спиртне біля гаражів

09:28, 27 березня 2024
Жінка має сплатити штраф.
На Київщині жінку притягнули до відповідальності за те, що її син розпивав спиртне біля гаражів
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Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності жінки, неповнолітній син якої розпивав алкогольні напої біля гаражів. Про це повідомляє пресслужба суду. 

За обставинами справи, 17.01.2024 року близько 12 годин у Борисполі хлопець 2008 року народження  розпивав алкогольні напої «Маренго» біля гаражів. З огляду на те, що він не досяг віку адміністративної відповідальності, тому до відповідальності за ч. 3 ст. 184 КУпАП притягнуто його матір.

В судовому засіданні жінка вину визнала, щиро розкаялася та з обставинами вчинення правопорушення викладеними в протоколі погодилася.

Постановою суду жінку визнано винною у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.

Також, їй  доведеться сплатити на користь держави судовий збір у розмірі 605,60 грн.

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