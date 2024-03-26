Китай вважає звинувачення США і Британії у кібератаках «політичним маневром для санкцій»

Китай відкидає звинувачення США і Британії у кібердіяльності та називає це спробами дискредитації країни.

Джерело фото: GETTY IMAGES

Пекін відхрещується від звинувачень у кібердіяльності, які висунули проти Китаю США та Велика Британія, називаючи їх політичним маневром для безпідставного запровадження санкцій проти китайських компаній і фізичних осіб. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

За словами Ліня, розголошення теми кібератак, приписаних Китаю, є лише спробою політичного тиску з боку Сполучених Штатів і Великої Британії. Він також наголосив, що Пекін уже надавав технічні роз'яснення Лондону, які, на думку китайської сторони, свідчили про недостатність доказів у висновках британського розслідування.

«Роздмухування теми так званих кібератак, здійснених Китаєм, є чистим політичним маневром Сполучених Штатів і Сполученого Королівства, щоб безпідставно запроваджувати санкції проти китайських фізичних і юридичних осіб», - сказав Лінь.

У відповідь на звинувачення в зловмисній кібердіяльності від Нової Зеландії, посольство Китаю в цій країні відкинуло ці заяви як безпідставні та висловило своє невдоволення. Китай наголосив на своєму становищі як жертви кібератак та закликав до конструктивного діалогу для вирішення розбіжностей.

Дипломати Пекіна підкреслили, що невтручання у внутрішні справи інших країн є основним принципом китайської дипломатії, і висловили сподівання на спільну роботу з Новою Зеландією для знаходження конструктивного рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.