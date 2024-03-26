Китай отвергает обвинения США и Британии в кибердеятельности и называет это попытками дискредитации страны.

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Пекин открещивается от обвинений в кибердеятельности, которые выдвинули против Китая США и Великобритания, называя их политическим маневром для безосновательного введения санкций против китайских компаний и физических лиц. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во время брифинга, сообщает Укринформ.

По словам Линя, разглашение темы кибератак, приписанных Китаю, является лишь попыткой политического давления со стороны Соединенных Штатов и Великобритании. Он также отметил, что Пекин уже предоставлял технические разъяснения Лондону, которые, по мнению китайской стороны, свидетельствовали о недостаточности доказательств в выводах британского расследования.

"Раздувание темы так называемых кибератак, совершенных Китаем, является чистым политическим маневром Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, чтобы безосновательно вводить санкции против китайских физических и юридических лиц", - сказал Линь.

В ответ на обвинения в злонамеренной кибердеятельности от Новой Зеландии, посольство Китая в этой стране отвергло эти заявления как безосновательные и выразило своё недовольство. Китай отметил свое положение как жертвы кибератак и призвал к конструктивному диалогу для решения разногласий.

Дипломаты Пекина подчеркнули, что невмешательство во внутренние дела других стран является основным принципом китайской дипломатии, и выразили надежду на совместную работу с Новой Зеландией для нахождения конструктивного решения.

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