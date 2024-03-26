Президент Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Александр Литвиненко уволен с должности главы Службы внешней разведки в связи с назначением секретарем СНБО

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский 26 марта подписал Указ при назначении нового главы Службы внешней разведки. Им стал Олег Иващенко.

Напомним, что Александр Литвиненко, возглавлявший Службу внешней разведки до этого, назначен секретарем СНБО вместо Алексея Данилова.

Причины увольнения Алексея Данилова пока неизвестны.

Отметим, что по состоянию на 2021 год Олег Иващенко был первым заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.