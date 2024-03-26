Плательщик получил по наследству движимое имущество: нужно ли подавать декларацию

Физлицо освобождают от представления декларации по результатам 2023 года при условии отсутствия других доходов, предусматривающих возникновение обязанности по его представлению.

Главное управление Государственной налоговой службы в Черкасской области объяснило, нужно ли налогоплательщику подавать декларацию в случае, если он получил по наследству движимое имущество от отца.

Согласно п. 179.2 ст. 179 Налогового кодекса Украины обязанность плательщика налога по представлению налоговой декларации считается исполненной и налоговая декларация не подается, в случае получения доходов в виде объектов наследства, которые в соответствии с разделом IV Кодекса облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с пунктом 174.3 статьи 174 НКУ.

Объекты наследства, наследуемого наследниками, являющимися членами семьи первой и второй степени родства наследодателя, подлежат налогообложению по нулевой ставке (п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 НКУ).

Следовательно, в данном случае налогоплательщик освобожден от подачи декларации по результатам 2023 года при условии отсутствия других доходов, предусматривающих возникновение обязанности по ее представлению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.