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Жизнь в бедности может ускорить процесс старения мозга, — новое исследование

22:19, 26 марта 2024
Низкий доход связан с плохим здоровьем и более быстрым снижением когнитивных функций.
Жизнь в бедности может ускорить процесс старения мозга, — новое исследование
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Ученые в новом исследовании обнаружили связь между низким доходом семьи и более быстрым распадом белого вещества мозга. Так, жизнь в бедности может ускорить старение мозга. Исследование опубликовано в журнале JNeurosci.

Отмечается, что в исследовании ученых из Университета Лозанны и Женевского университета в Швейцарии принял участие 751 человек от 50 до 91 года.

После учета таких факторов, как возраст, пол и некоторые ключевые проблемы со здоровьем, исследование показало, что жители более бедных домохозяйств имели больше признаков старения белого вещества мозга во время МРТ-сканирования, и получали более низкие баллы по когнитивным тестам, чем жители более богатых домохозяйств.

«Это исследование направлено на то, чтобы дать представление о путях, связывающих социально-экономические влияния – доход семьи, профессиональное положение и социально-экономические траектории на протяжении жизни – с микроструктурой мозга и когнитивными способностями в среднем и позднем взрослом возрасте» ,- пишут исследователи.

Как сообщается, белое вещество важно, когда речь идет о перемещении сообщений и сигналов по мозгу, и его количество влияет на когнитивные способности. Жизнь в бедности – или, как выразились исследователи, пребывание в «хроническом социально-экономическом неблагополучии» – уже давно связана с плохим здоровьем и более быстрым снижением когнитивных функций.

Работа выявила, как свободно молекулы движутся через мозг. У людей с более высокими доходами маркеры старения белого вещества мозга не оказывали негативного влияния на когнитивные функции.

Похоже, что наличие большего количества денег действует как своего рода буфер против понижения когнитивных функций.

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