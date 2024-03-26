Олег Иващенко назначен главой Службы внешней разведки Украины – указ Зеленского

Владимир Зеленский подписал о назначении Олега Иващенко главой Службы внешней разведки Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 26 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №189/2024 о назначении Олега Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Документ появился на официальном сайте Главы государства

«Назначить Иващенко Олега Ивановича Главой Службы внешней разведки Украины», - говорится в тексте указа.

Ранее генерал Олег Иващенко занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки МО Украины – помощника Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Напомним, экс-председателя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко назначили на должность секретаря СНБО. Литвиненко возглавил Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До этого, с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.