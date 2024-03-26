Олега Іващенка призначено головою Служби зовнішньої розвідки України – указ Зеленського

Володимир Зеленський підписав про призначення Олега Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України.

У вівторок, 26 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №189/2024 про призначення Олега Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України. Документ з’явився на офіційному сайті Глави Держави

«Призначити Іващенка Олега Івановича Головою Служби зовнішньої розвідки України», - сказано у тексті указу.

Раніше генерал Олег Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки МО України – помічника Головнокомандувача Збройних Сил України.

Нагадаємо, ексголову Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка було призначено на посаду секретаря РНБО. Литвиненко очолив Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.

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