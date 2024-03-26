Життя в бідності може прискорити процес старіння мозку, — нове дослідження

Низький дохід пов'язаний із поганим здоров'ям і швидшим зниженням когнітивних функцій.

Вчені у новому дослідженні виявили зв'язок між низьким доходом сім'ї та швидшим розпадом білої речовини мозку. Так, життя в бідності може прискорити старіння мозку. Дослідження опубліковане в журналі JNeurosci.

Зазначається, що у дослідженні вчених з Університету Лозанни та Женевського університету в Швейцарії взяла участь 751 людина віком від 50 до 91 року.

Після врахування таких чинників, як вік, стать і деяких ключових проблем зі здоров'ям, дослідження показало, що жителі бідніших домогосподарств мали більше ознак старіння білої речовини мозку під час МРТ-сканування, і отримували нижчі бали за когнітивними тестами, ніж жителі багатших домогосподарств.

«Це дослідження спрямоване на те, щоб дати уявлення про шляхи, що пов'язують соціально-економічні впливи - дохід сім'ї, професійне становище та соціально-економічні траєкторії впродовж життя - з мікроструктурою мозку та когнітивними здібностями в середньому та пізньому дорослому віці»,- пишуть дослідники.

Як повідомляється, біла речовина важлива, коли йдеться про переміщення повідомлень і сигналів по мозку, і її кількість впливає на когнітивні здібності. Життя в бідності - або, як висловилися дослідники, перебування в «хронічному соціально-економічному неблагополуччі» - вже давно пов'язане з поганим здоров'ям і швидшим зниженням когнітивних функцій.

Робота виявила, наскільки вільно молекули рухаються через мозок. У людей з вищими доходами маркери старіння білої речовини мозку не чинили негативного впливу на когнітивні функції.

Схоже, що наявність більшої кількості грошей діє як свого роду буфер проти зниження когнітивних функцій.

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