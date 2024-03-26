Платник отримав у спадщину рухоме майно: чи потрібно подавати декларацію

Фізособу звільняють від подання декларації за наслідками 2023 року за умови відсутності інших доходів, які передбачають виникнення обов’язку щодо її подання.

Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області пояснило, чи потрібно платнику податків подавати декларацію у випадку, якщо він отримав у спадщину рухоме майно від батька.

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, у разі отримання доходів у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до розділу IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.

Об'єкти спадщини, що успадковується спадкоємцями, які є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення спадкодавця, підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ).

Отже, в даному випадку платник податку звільнений від подання декларації за наслідками 2023 року за умови відсутності інших доходів, які передбачають виникнення обов’язку щодо її подання.

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