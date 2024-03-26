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Президент Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки

15:52, 26 березня 2024
Олександра Литвиненка звільнено з посади голови Служби зовнішньої розвідки у зв’язку з призначенням секретарем РНБО.
Президент Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки
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Президент Володимир Зеленський 26 березня підписав Указ при призначення нового голови Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко.

Нагадаємо, що Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки до цього, призначено секретарем РНБО замість Олексія Данілова.

Причини звільнення Олексія Данілова поки невідомі.

Зауважимо, що станом на 2021 рік Олег Іващенко був першим заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Автор: Наталя Мамченко

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Володимир Зеленський Служба зовнішньої розвідки

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