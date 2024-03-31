З 1 квітня у Дніпрі збільшать дозволену швидкість руху автомобілів: список доріг

З 1 квітня на деяких ділянках доріг Дніпра буде збільшена дозволена швидкість руху транспортних засобів. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Згідно з рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради, визначено перелік ділянок вулиць, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 01.04 до 01.11 70 км/год:
- за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;
- від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
- за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською;
У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.
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