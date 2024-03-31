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С 1 апреля в Днепре увеличат разрешенную скорость движения автомобилей: список дорог

15:47, 31 марта 2024
Определен перечень участков улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 1 апреля по 1 ноября 70 км/ч:
С 1 апреля в Днепре увеличат разрешенную скорость движения автомобилей: список дорог
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С 1 апреля на некоторых участках дорог Днепра будет увеличена разрешенная скорость движения транспортных средств.Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Днепр

Согласно решению исполнительного комитета Днепровского городского совета, определен перечень участков улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 01.04 до 01.11 70 км/ч:

  • ул. Набережная Заводская, за исключением участков:

- в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;

- от выезда из шлаковойдвала до разворота на мост Кайдацкий;

- в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской);

  • ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
  • шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
  • шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. на Березинском до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";
  • ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского к Усть-Самарскому мосту (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  • мост Центральный;
  • мост Кайдакский.

В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость.

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