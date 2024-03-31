С 1 апреля в Днепре увеличат разрешенную скорость движения автомобилей: список дорог

С 1 апреля на некоторых участках дорог Днепра будет увеличена разрешенная скорость движения транспортных средств.Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Согласно решению исполнительного комитета Днепровского городского совета, определен перечень участков улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 01.04 до 01.11 70 км/ч:
- в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;
- от выезда из шлаковойдвала до разворота на мост Кайдацкий;
- в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской);
В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость.
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