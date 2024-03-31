Практика судов
  1. В Украине

С 1 апреля в Киеве на некоторых участках дорог повысят лимит скорости до 80 км/ч: список

14:15, 31 марта 2024
В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость.
С 1 апреля в Киеве на некоторых участках дорог повысят лимит скорости до 80 км/ч: список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 апреля на некоторых участках дорог Киева увеличена разрешенная скорость движения транспортных средств. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Киев

Согласно решению Киевского городского совета определен перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 01.04 до 01.11 до 80 км/ч:

  • просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Приднепровское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);
  • просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);
  • автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).

«Напоминаю, что скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч», - подчеркнул Белошицкий.

В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин зарегистрировал в Раде изменения относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью

Предусматриваются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Законопроект о Высшем административном суде разработал Кабинет министров, в парламенте его вообще не видели – Денис Маслов

Также непонятно, найдутся ли деньги на создание нового суда и судейское вознаграждение для его судей.

Кабмин предлагает урегулировать статус общественных объединений ветеранов войны

В Правительстве решили добавить определение общественных объединений ветеранов войны.

Судей апелляционного админсуда привлекли к ответственности за нежелание разобраться в сути исковым требований

Жалобу на коллегию судей Третьего апелляционного административного суда подала судья в отставке еще в 2020 году.

Кто из иностранных экспертов может войти в новый состав Общественного совета международных экспертов: список

На шесть должностей членов Общественного совета международных экспертов есть 12 претендентов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва