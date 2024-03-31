С 1 апреля в Киеве на некоторых участках дорог повысят лимит скорости до 80 км/ч: список

В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость.

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С 1 апреля на некоторых участках дорог Киева увеличена разрешенная скорость движения транспортных средств. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Киев

Согласно решению Киевского городского совета определен перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 01.04 до 01.11 до 80 км/ч:

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).

«Напоминаю, что скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч», - подчеркнул Белошицкий.

В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость.

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