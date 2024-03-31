З 1 квітня у Києві на деяких ділянках доріг підвищать ліміт швидкості до 80 км/год: список

З 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва буде збільшена дозволена швидкість руху транспортних засобів. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Згідно з рішенням Київської міської ради визначено перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 01.04 до 01.11 до 80 км/год:
«Нагадую, що швидкісний режим руху в столиці на інших ділянках доріг становить 50 км/год», — наголосив Білошицький.
У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.
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