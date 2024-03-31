Практика судів
  1. В Україні

З 1 квітня у Києві на деяких ділянках доріг підвищать ліміт швидкості до 80 км/год: список

14:15, 31 березня 2024
У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.
З 1 квітня у Києві на деяких ділянках доріг підвищать ліміт швидкості до 80 км/год: список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва буде збільшена дозволена швидкість руху транспортних засобів. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Київ

Згідно з рішенням Київської міської ради визначено перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 01.04 до 01.11 до 80 км/год:

  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);
  • просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);
  • автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

«Нагадую, що швидкісний режим руху в столиці на інших ділянках доріг становить 50 км/год», — наголосив Білошицький.

У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін зареєстрував у Раді зміни щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю

Передбачаються зміни до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

Законопроект про Вищий адміністративний суд розробив Кабінет міністрів, в парламенті його взагалі не бачили – Денис Маслов

Також незрозуміло, чи знайдуться гроші на створення нового суду і суддівську винагороду для його суддів.

Кабмін пропонує врегулювати статус громадських об’єднань ветеранів війни

В Уряді вирішили додати визначення громадських об’єднань ветеранів війни.

Суддів апеляційного адмінсуду притягнули до відповідальності за небажання розібратися у суті позовних вимог

Скаргу на колегію суддів Третього апеляційного адміністративного суду подала суддя у відставці ще у 2020 році.

Хто з іноземних експертів може увійти у новий склад Громадської ради міжнародних експертів: список

На шість посад членів Громадської ради міжнародних експертів є 12 претендентів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва