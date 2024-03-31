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Махінації з підвальними приміщеннями у центрі Львова: викрито адвоката та його спільників

19:35, 31 березня 2024
До шахрайської схеми він залучив двох державних реєстраторів та експерта у сфері архітектури.
Махінації з підвальними приміщеннями у центрі Львова: викрито адвоката та його спільників
Фото: itinery.com.ua
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У Львові викрито адвоката, який організував шахрайську схему заволодіння нежитловими приміщеннями у центрі міста. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру адвокату, двом державним реєстраторам та експерту.

За даними слідства, адвокат організував шахрайську схему заволодіння підвальними приміщеннями загальною площею майже 130 кв. м, що на площі Ринок у Львові. Останні розміщені у буферній зоні об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО та перебували у комунальній власності міста.

Для реалізації цього плану він залучив двох державних реєстраторів та експерта у сфері архітектури.

На підставі підроблених офіційних документів службовці вносили несанкціоновані зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що допомогло відчужити об’єкти нерухомості.

«В подальшому, підозрюваний на підставі фіктивного висновку суб’єкта господарювання про можливість об’єднання підвальних приміщень збільшив площу таких та згодом продав третій особі за понад 3 млн грн.

У такий спосіб фігурант легалізував набуте злочинним шляхом майно», — додали у прокуратурі.

Адвокату інкримінують організацію несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, зловживання повноваженнями, шахрайство, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та підробку документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України). Реєстраторам кваліфікують несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї ( ч. 3 ст. 362 КК України), а також одному з них ще й зловживання повноваженнями ( ч. 3 ст. 365-2 КК України). Експерту – підробку документів ( ч. 3 ст. 358 КК України).

За клопотанням прокурора на вказані приміщення судом накладено арешти.

Слідчі дії тривають.

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