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Кирило Буданов про падіння російського Іл-76: «Поки що тіл ніхто не бачив»

14:52, 31 березня 2024
Керівник ГУР зазначив, що жодної нової інформації щодо падіння Іл-76 на території рф у січні 2024 року немає.
Кирило Буданов про падіння російського Іл-76: «Поки що тіл ніхто не бачив»
Фото: gur.gov.ua
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Досі немає жодної нової інформації про падіння Іл-76 у рф у січні 2024 року. Поки що тіл ніхто не бачив. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Поки що тіл ніхто не бачив. Це знову ж таки повертає нас до того самого питання: а хто ж там був, у якій кількості, чи був там узагалі і що там насправді сталося? Коли Росія каже: там усе очевидно - Україна збила, а потім нікого не допускає і не показує ні уламків, ні тіл, які мали б показати, щоб довести світові, що Україна винна. Але цього немає», - зазначив він.

За словами Буданова, все, що було відомо, таким і залишається.

«Немає ні тіл, немає ніяких міжнародних експертів, розслідувачів... Тобто очевидно - російська федерація приховує певні обставини», - сказав він.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

Крім того, в ГУР розповіли, чи передали Україні полонених, чий обмін зірвався через падіння Іл-76.

Також Міжнародний комітет Червоного Хреста жодного разу не отримував від рф повідомлень про транспортування українських військовополонених літаками. 

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