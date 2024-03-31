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Кирилл Буданов о падении российского Ил-76: «Пока тел никто не видел»

14:52, 31 марта 2024
Руководитель ГУР отметил, что никакой новой информации о падении Ил-76 на территории России в январе 2024 года нет.
Кирилл Буданов о падении российского Ил-76: «Пока тел никто не видел»
Фото: gur.gov.ua
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До сих пор нет никакой новой информации о падении Ил-76 в рф в январе 2024 года. Пока тел никто не видел. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

«Пока тел никто не видел. Это опять же возвращает нас к тому же вопросу: а кто же там был, в каком количестве, был ли там вообще и что там действительно произошло? Когда Россия говорит: там все очевидно - Украина сбила, а потом никого не допускает и не показывает ни обломков, ни тел, которые должны показать, чтобы доказать миру, что Украина виновата. Но этого нет», – отметил он.

По словам Буданова, все, что было известно, таковым и остается.

«Нет тел, нет никаких международных экспертов, расследователей... То есть очевидно - российская федерация скрывает определенные обстоятельства», - сказал он.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

Кроме того, в ГУР рассказали, передали ли Украине пленных, чей обмен сорвался из-за падения Ил-76.

Также Международный комитет Красного Креста ни разу не получал от рф сообщений о транспортировке украинских военнопленных самолетами. 

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