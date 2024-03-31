В Польше планируют предоставить украинским беженцам право изменить статус пребывания: детали

Планируется, что украинец из PESEL UKR сможет изменить свой статус временной защиты, предусмотренного Специальным законом, на временное проживание (предоставляется на три года).

Фото: EPA/UPG

Польша намерена предоставить украинским беженцам, имеющим статус UKR, право получить виды на временное проживание (карты временного избиения). Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик, передает Rzeczpospolita.

Планируется, что украинец из PESEL UKR сможет изменить свой статус временной защиты, предусмотренного Специальным законом, на временное проживание (предоставляется на три года). Для этого беженцу предстоит проверка в Агентстве внутренней безопасности, пограничной службе и полиции.

«Предоставляя таким людям временное проживание, мы должны проверять их, в том числе и для безопасности государства», – отметил Дущик.

Получить разрешение на временное проживание могут все беженцы, независимо от того, работают они или нет, пенсионеры или студенты, дети до 6 лет или старше.

Так, украинцы, которые захотят изменить статус, должны будут с 1 июля 2024 по 30 сентября 2025 зарегистрироваться на новом электронном портале, а также посетить управление городов или гмин, чтобы подать необходимые документы. Первые разрешения на временное пребывание будут выдаваться с 2025 года. Они будут действовать 3 года. Новый статус начнет действовать, когда человек заберет свои новые документы. До этого она будет находиться под временной защитой, передает «Наш выбор».

Также правительство хочет ввести обязательное обучение украинских детей в Польше с сентября (сегодня специальный акт предусматривает, что родители могут сами выбирать, учиться их ребенок в школах Польши очно или в украинских – онлайн). Варшава утверждает, что даже не знает точного количества находящихся в Польше украинских детей, поэтому стремится это выяснить.

Также правительство планирует ликвидировать систему финансирования пребывания украинцев (40 злотых в сутки с человека) в небольших пансионатах до десяти человек.

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