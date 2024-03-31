Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

В Польше планируют предоставить украинским беженцам право изменить статус пребывания: детали

21:15, 31 марта 2024
Планируется, что украинец из PESEL UKR сможет изменить свой статус временной защиты, предусмотренного Специальным законом, на временное проживание (предоставляется на три года).
В Польше планируют предоставить украинским беженцам право изменить статус пребывания: детали
Фото: EPA/UPG
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша намерена предоставить украинским беженцам, имеющим статус UKR, право получить виды на временное проживание (карты временного избиения). Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик, передает Rzeczpospolita.

Планируется, что украинец из PESEL UKR сможет изменить свой статус временной защиты, предусмотренного Специальным законом, на временное проживание (предоставляется на три года). Для этого беженцу предстоит проверка в Агентстве внутренней безопасности, пограничной службе и полиции.

«Предоставляя таким людям временное проживание, мы должны проверять их, в том числе и для безопасности государства», – отметил Дущик.

Получить разрешение на временное проживание могут все беженцы, независимо от того, работают они или нет, пенсионеры или студенты, дети до 6 лет или старше.

Так, украинцы, которые захотят изменить статус, должны будут с 1 июля 2024 по 30 сентября 2025 зарегистрироваться на новом электронном портале, а также посетить управление городов или гмин, чтобы подать необходимые документы. Первые разрешения на временное пребывание будут выдаваться с 2025 года. Они будут действовать 3 года. Новый статус начнет действовать, когда человек заберет свои новые документы. До этого она будет находиться под временной защитой, передает «Наш выбор».

Также правительство хочет ввести обязательное обучение украинских детей в Польше с сентября (сегодня специальный акт предусматривает, что родители могут сами выбирать, учиться их ребенок в школах Польши очно или в украинских – онлайн). Варшава утверждает, что даже не знает точного количества находящихся в Польше украинских детей, поэтому стремится это выяснить.

Также правительство планирует ликвидировать систему финансирования пребывания украинцев (40 злотых в сутки с человека) в небольших пансионатах до десяти человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа оплаты труда и возобновление конкурсов – что для госслужащих предусматривает план Ukraine Facility

Кабмин передал Европейской комиссии План Ukraine Facility, где описаны дальнейшие шаги по реформе государственной службы.

Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.

Национальная стратегия доходов как база налоговой реформы и план действий на случай негативного сценария – какие шаги предусматривает Меморандум по МВФ

Меморандум предлагает сосредоточиться на устранении препятствий для мобилизации доходов, в частности, отмене «слишком щедрых» упрощенных режимов налогообложения, введении более прогрессивного налога на доходы физических лиц и других шагах реализации Национальной стратегии доходов.

Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

Отсутствие официального дохода, поступки родственников и странные сделки: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей

Все больше кандидатов на должности судей судов первой инстанции упускают шансы одеть судейскую мантию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва