У Польщі планують надати українським біженцям право змінити статус перебування: деталі

Планується, що українець із PESEL UKR зможе змінити свій статус із тимчасового захисту, передбаченого Спеціальним законом, на тимчасове проживання (надається на три роки).

Фото: EPA/UPG

Польща має намір надати українським біженцям, які мають статус UKR, право отримати посвідки на тимчасове проживання (карти тимчасового побиту). Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик, передає Rzeczpospolita.

Планується, що українець із PESEL UKR зможе змінити свій статус із тимчасового захисту, передбаченого Спеціальним законом, на тимчасове проживання (надається на три роки). Для цього біженцю доведеться пройти перевірку в Агентстві внутрішньої безпеки, прикордонній службі та поліції.

«Надаючи таким людям тимчасове проживання, ми повинні перевіряти їх, у тому числі й для безпеки держави», – зазначив Дущик.

Отримати дозвіл на тимчасове проживання зможуть усі біженці, незалежно від того, працюють вони чи ні, пенсіонери чи студенти, діти до 6 років чи старші.

Так, українці, які захочуть змінити статус, повинні будуть із 1 липня 2024 року до 30 вересня 2025 року зареєструватися на новому електронному порталі, а також відвідати управління міст чи гмін, аби подати необхідні документи. Перші дозволи на тимчасове перебування почнуть видавати з 2025 року. Вони діятимуть 3 роки. Новий статус почне діяти тоді, коли людина забере свої нові документи. Доти вона перебуватиме під тимчасовим захистом, передає «Наш вибір».

Також уряд хоче запровадити обов’язкове навчання українських дітей у Польщі з вересня (сьогодні спеціальний акт передбачає, що батьки можуть самі обирати, навчатиметься їхня дитина в школах Польщі очно або в українських – онлайн). Варшава стверджує, що навіть не знає точної кількості українських дітей, які перебувають у Польщі, тому прагне це з'ясувати.

Також уряд планує ліквідувати систему фінансування перебування українців (40 злотих на добу з особи) у невеликих пансіонатах до десяти осіб.

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