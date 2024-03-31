У Фінляндії допустили можливість відправки іноземних військ в Україну

Очільниця МЗС Фінляндії допустила можливість введення військ в Україну в довгостроковій перспективі

Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен не виключила можливості відправки іноземних військ в Україну у майбутньому. Про це вона заявила в інтерв’ю Financial Times.

Валтонен заявила, що президент Франції Емманюель Макрон вчинив правильно, коли змусив рф гадати, якими можуть бути межі підтримки України з боку Заходу.

«Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати», – зазначила міністерка.

Нагадаємо, останнім часом активно обговорюється заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України. Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну. Цієї ж позиції дотримується і Канада.

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