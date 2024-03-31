В Финляндии допустили возможность отправки иностранных войск в Украину

Глава МИД Финляндии допустила возможность введения войск в Украину в долгосрочной перспективе.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила возможности отправки иностранных войск в Украину в будущем. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

Валтонен заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон поступил правильно, когда заставил рф гадать, какими могут быть пределы поддержки Украины со стороны Запада.

«Сейчас не пора отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», – отметила министр.

Напомним, в последнее время активно обсуждается заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину. Эту возможность уже отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину. Этой же позиции придерживается и Канада.

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