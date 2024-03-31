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Махинации с подвальными помещениями в центре Львова: разоблачены адвокат и его сообщники

19:35, 31 марта 2024
В мошенническую схему он привлек двух государственных регистраторов и эксперта в сфере архитектуры.
Махинации с подвальными помещениями в центре Львова: разоблачены адвокат и его сообщники
Фото: itinery.com.ua
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Во Львове разоблачен адвокат, который организовал мошенническую схему завладения нежилыми помещениями в центре города. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, сообщено о подозрении адвокату, двум государственным регистраторам и эксперту.

По данным следствия, адвокат организовал мошенническую схему завладения подвальными помещениями общей площадью около 130 кв. м на площади Рынок во Львове. Последние находятся в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и находились в коммунальной собственности города.

Для реализации этого плана он привлек двух государственных регистраторов и эксперта в области архитектуры.

На основании поддельных официальных документов служащие вносили несанкционированные изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что помогло отчуждать объекты недвижимости.

«В дальнейшем, подозреваемый на основании фиктивного заключения субъекта хозяйствования о возможности объединения подвальных помещений увеличил площадь таких и впоследствии продал третьему лицу более 3 млн грн.

Таким образом, фигурант легализовал приобретенное преступным путем имущество», — добавили в прокуратуре.

Адвокату инкриминируют организацию несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, злоупотребление полномочиями, мошенничество, легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем и подделку документов (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст.209, ч. 3 ст.358 УК Украины). Регистраторам квалифицируют несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 3 ст. 362 УК Украины), а также одному из них еще и злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Эксперту – подделку документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По ходатайству прокурора на указанные помещения судом наложены аресты.

Следственные действия продолжаются.

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