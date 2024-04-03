У нетверезій ДТП постраждала 7-річна дитина, – водію повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру водію автомобіля «Ford Mustang», який влаштував ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Водію автомобіля «Ford Mustang» оголошено підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння, в результаті якої серед потерпілих є 7-річна дитина. Про це повідомили Київська міська прокуратура.

За даними слідства, водій «Ford Mustang» у нетверезому стані порушив правила дорожнього руху, перетнувши подвійну смугу руху і зіткнувшись з автомобілем «Ford Mondeo» на вулиці Героїв Дніпра у Києві, поблизу вулиці Богатирська.

Внаслідок аварії пасажир «Ford Mustang» отримав серйозні тілесні ушкодження, тоді як водій "Ford Mondeo", його пасажири, а також 7-річна дитина, яка перебувала в другому автомобілі, отримали легкі травми.

Відповідно висновку проведеної судової токсикологічної експертизи, у водія «Ford Mustang» виявлено 1,93 проміле алкоголю в крові. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 8 років.

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