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В нетрезвом ДТП пострадал 7-летний ребенок, – водителю сообщено о подозрении

20:06, 3 апреля 2024
Сообщено о подозрении водителю автомобиля "Ford Mustang", который устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
В нетрезвом ДТП пострадал 7-летний ребенок, – водителю сообщено о подозрении
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Водителю автомобиля "Ford Mustang" объявлено подозрение в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого среди пострадавших есть 7-летний ребенок. Об этом сообщили Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, водитель "Ford Mustang" в нетрезвом состоянии нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную полосу движения и столкнувшись с автомобилем "Ford Mondeo" на улице Героев Днепра в Киеве, вблизи улицы Богатырская.

В результате аварии пассажир "Ford Mustang" получил серьезные телесные повреждения, тогда как водитель "Ford Mondeo", его пассажиры, а также 7-летний ребенок, который находился во втором автомобиле, получили легкие травмы.

Согласно заключению проведенной судебной токсикологической экспертизы, у водителя "Ford Mustang" обнаружено 1,93 промилле алкоголя в крови. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок до 8 лет.

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