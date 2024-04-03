В Киеве граждане задержали мужчину, который угрожал окружающим физической расправой

Мужчину передали следователям.

В столице благодаря небезразличным гражданам ТОРовцы задержали мужчину, которого передали следователям. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Как отмечается, 2 апреля к правоохранителям обратились небезразличные граждане, которые собственноручно задержали подозрительного мужчину, который, согласно сообщению, нарушал общественный порядок, угрожал окружающим физической расправой и имел с собой нож.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали предполагаемого нарушителя и передали его следователям.

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