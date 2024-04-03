У Києві громадяни затримали чоловіка, який погрожував оточуючим фізичною розправою

Чоловіка передали слідчим.

У столиці завдяки небайдужим громадянам ТОРівці затримали чоловіка, якого передали слідчим. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Як зазначається, 2 квітня до правоохоронців звернулися небайдужі громадяни, які власноруч затримали підозрілого чоловіка, який, згідно з повідомленням, порушував громадський порядок, погрожував оточуючим фізичною розправою та мав з собою ніж.

Поліцейські, які прибули на місце події затримали ймовірного порушника та передали його слідчим.

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