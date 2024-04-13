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$18000 за організацію переправлення групи військовозобов’язаних до Польщі: судитимуть киянина

20:58, 13 квітня 2024
Дані ухилянтів було неправомірно внесено до системи «Шлях».
$18000 за організацію переправлення групи військовозобов’язаних до Польщі: судитимуть киянина
Фото: Львівська обласна прокуратура
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Судитимуть киянина, який за 18 000 доларів організував переправлення групи військовозобов’язаних до Польщі. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного киянина в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що обвинувачений разом зі спільником під час дії воєнного стану організували схему незаконного перетину держкордону військовозобов’язаними до Республіки Польща.

Для цього було неправомірно внесено їх дані до системи «Шлях», що призовники є нібито перевізниками вантажів гуманітарної допомоги. Відтак, це давало їм змогу безперешкодно виїжджати за кордон.

Ціна такої послуги для групи з шести осіб становила 18 000 доларів.

Протиправну діяльність припинено під час отримання його спільником другої частини заявлених коштів – 16 200 доларів. Обвинувальний акт щодо останнього скеровано до суду раніше.

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