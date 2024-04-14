Як перевірити, чи є ви потенційним отримувачем субсидії: алгоритм дій

В електронних кабінетах потенційних отримувачів житлової субсидії розміщено повідомлення, яким проінформовано про можливість одержувати виплати.

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Пенсійний фонд України виявив 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але наразі за отриманням виплати не зверталися (пункт 11 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою КМУ від 13.06.2023 №601). Про це повідомляє ПФУ.

В електронних кабінетах потенційних отримувачів житлової субсидії на порталі електронних послуг ПФУ розміщено повідомлення, яким проінформовано про можливість одержувати виплати.

Як перевірити, чи є ваше домогосподарство потенційним субсидіантом?

Для цього потрібно зробити кілька кроків.

На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрана натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA. На панелі зліва оберіть розділ «Мої повідомлення» та перейдіть у вкладку «Індивідуальні повідомлення». Якщо вас визначено потенційним отримувачем житлової субсидії, то тут ви зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.

Раніше ми писали, як подати документи для оформлення субсидії онлайн.

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