Как проверить, являетесь ли вы потенциальным получателем субсидии: алгоритм действий

В электронных кабинетах потенциальных получателей жилищной субсидии размещено сообщение, которое проинформировано о возможности получать выплаты.

Пенсионный фонд Украины выявил 50 717 домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но пока за получением выплаты не обращались (пункт 11 Порядка реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением КМУ от 13.06.2023 №601). Об этом сообщает ПФУ.

В электронных кабинетах потенциальных получателей жилищной субсидии на портале электронных услуг ПФУ размещено сообщение, которое проинформировано о возможности получать выплаты.

Как проверить, является ли ваше домохозяйство потенциальным субсидиантом?

Для этого нужно сделать несколько шагов.

На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Вход» и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Подписи или ID.GOV.UA. На левой панели выберите раздел «Мои сообщения» и перейдите на вкладку «Индивидуальные сообщения». Если вы определены потенциальным получателем жилищной субсидии, то здесь вы сможете ознакомиться с соответствующей информацией от Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, как предоставить документы для оформления субсидии онлайн.

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