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$18000 за организацию переправки группы военнообязанных в Польшу: будут судить киевлянина

20:58, 13 апреля 2024
Данные уклонистов были неправомерно внесены в систему «Шлях».
$18000 за организацию переправки группы военнообязанных в Польшу: будут судить киевлянина
Фото: Львовская областная прокуратура
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Будут судить киевлянина, который за 18 000 долларов организовал переправку группы военнообязанных в Польшу. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего киевлянина в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый вместе с сообщником во время действия военного положения организовали схему незаконного пересечения госграницы военнообязанными в Республику Польша.

Для этого были неправомерно внесены их данные в систему «Шлях», что призывники являются перевозчиками грузов гуманитарной помощи. Это позволяло им беспрепятственно выезжать за границу.

Цена такой услуги для группы из шести человек составила 18 000 долларов.

Противоправная деятельность прекращена при получении его сообщником второй части заявленных средств – 16 200 долларов. Обвинительный акт относительно последнего направлен в суд раньше.

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