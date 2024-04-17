НАБУ повідомило про наявність вакантної посади

НАБУ шукає старшого детектива з кібербезпеки.

Національне антикорупційне бюро України повідомило про наявність вакантної посади - старшого детектива з кібербезпеки. Про це поінформували у пресслужбі НАБУ.

Зазначається, що робота передбачає впровадження та супроводження систем інформаційної безпеки.

Серед вимог:

- профільна вища освіта;

- відповідний стаж роботи від 2 років;

- вільне володіння державною мовою.

Раніше ми писали, що у НАБУ цифровізували процес подачі документів на конкурс – достатньо інтернету та комп’ютера.

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