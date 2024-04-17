НАБУ сообщило о наличии вакантной должности

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о наличии вакантной должности – старшего детектива по кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Работа предполагает внедрение и сопровождение систем информационной безопасности.
Среди требований:
- профильное высшее образование;
- соответствующий стаж работы от 2 лет;
- свободное владение государственным языком.
Ранее сообщалось, что в НАБУ цифровизировали процесс подачи документов на конкурс – достаточно интернета и компьютера.
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