НАБУ сообщило о наличии вакантной должности

НАБУ ищет старшего детектива по кибербезопасности.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о наличии вакантной должности – старшего детектива по кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Работа предполагает внедрение и сопровождение систем информационной безопасности.

Среди требований:

- профильное высшее образование;

- соответствующий стаж работы от 2 лет;

- свободное владение государственным языком.

Ранее сообщалось, что в НАБУ цифровизировали процесс подачи документов на конкурс – достаточно интернета и компьютера.

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