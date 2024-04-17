Блокада на польському кордоні: перед пунктом пропуска «Корчева – Краковец» приостановят пропуск грузовиков

В Польше планируются ограничения на границе с Украиной с 18 по 20 апреля.

Источник фото: agroportal.ua

По сообщению польской стороны, возможно приостановление перевозки грузов на въезд в Украину в период с 18 апреля 09:00 ч. до 20 апреля 09:00 ч. 2024 года перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец". Пропускная способность будет составлять 1 автомобиль в час. Государственная таможенная служба Украины отмечает, что ограничение не будет касаться грузов гуманитарного и военного назначения.

Однако, движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться без помех.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.